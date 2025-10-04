Ladies Run: Θα τρέξετε στον ομορφότερο αγώνα της χρονιάς;

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η ονειρεμένη χερσόνησος του Λαιμού στη Βουλιαγμένη πλημμυρίζει με 1.000 Ladies που τρέχουν για καλό σκοπό. Για 13η χρονιά, το Ladies Run θα επιστρέψει sold out, μετατρέποντας κάθε βήμα σε κίνηση αλληλεγγύης: μέσω του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, 5€ από κάθε εγγραφή προσφέρονται για να στηριχθούν ευάλωτες γυναίκες.Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 π.μ. και οι Ladies θα ξεχυθούν στη γραμμή εκκίνησης με τα καθιερωμένα θετικά και 100% θηλυκά vibes του θεσμού. Η διαδρομή των 5 χλμ. υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει τρέξιμο και στυλ: περνά μέσα από το μεγαλειώδες Four Seasons Astir Palace, συνεχίζει με θέα που κόβει την ανάσα ως το άκρο της χερσονήσου του Λαιμού, εκεί όπου το γαλάζιο αγκαλιάζει τον ορίζοντα, και επιστρέφει μέσα από την ολοκαίνουρια Astir Marina με τα πολυτελή γιοτ, πριν το φινάλε στην Astir Beach. Ένας τερματισμός στην πιο exclusive παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που συνοδεύεται από χειροκροτήματα, χαμόγελα και συγκίνηση.