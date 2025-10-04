Όταν το εργασιακό σας περιβάλλον δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σας
MARIE CLAIRE

Όταν το εργασιακό σας περιβάλλον δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σας

Tι μπορείτε να κάνετε χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας;

Όταν το εργασιακό σας περιβάλλον δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σας
Μπορεί στην αρχή όλα να έμοιαζαν τέλεια. Η εταιρεία που εργάζεστε να σας έδινε την εικόνα του «προοδευτικού» εργοδότη, να έλεγε ότι υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις, να γιόρταζε τη διαφορετικότητα και να έλεγε τα σωστά λόγια στις σωστές στιγμές.

 
Κάπου στην πορεία, όμως, αρχίσατε να παρατηρείτε τα κενά. Θέματα που σας αγγίζουν βαθιά δεν αναφέρονται καν. Οι πολιτικές που αφορούν την ισότητα φαίνεται να μπαίνουν στο περιθώριο. Η στήριξη υπάρχει μόνο όταν συμφέρει την εικόνα. Κι εσείς αρχίζετε να αναρωτιέστε: «Τελικά, πού βρισκόμαστε;»

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης