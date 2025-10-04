Όταν το εργασιακό σας περιβάλλον δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σας

Μπορεί στην αρχή όλα να έμοιαζαν τέλεια. Η εταιρεία που εργάζεστε να σας έδινε την εικόνα του «προοδευτικού» εργοδότη, να έλεγε ότι υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις, να γιόρταζε τη διαφορετικότητα και να έλεγε τα σωστά λόγια στις σωστές στιγμές.Κάπου στην πορεία, όμως, αρχίσατε να παρατηρείτε τα κενά. Θέματα που σας αγγίζουν βαθιά δεν αναφέρονται καν. Οι πολιτικές που αφορούν την ισότητα φαίνεται να μπαίνουν στο περιθώριο. Η στήριξη υπάρχει μόνο όταν συμφέρει την εικόνα. Κι εσείς αρχίζετε να αναρωτιέστε: «Τελικά, πού βρισκόμαστε;»