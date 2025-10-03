Το TikTok προβάλλει πορνογραφικό περιεχόμενο σε μικρά παιδιά, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οαλγόριθμος του TikTok προτείνει πορνογραφικό και έντονα σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο σε λογαριασμούς παιδιών, σύμφωνα με νέα έκθεση από την οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Global Witness.Ερευνητές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών και ενεργοποίησαν τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ωστόσο έλαβαν προτάσεις αναζήτησης με σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο. Οι προτεινόμενοι όροι οδηγούσαν σε σεξουαλικοποιημένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων βίντεο με σκηνές διείσδυσης.Η πλατφόρμα αναφέρει ότι δεσμεύεται να προσφέρει ασφαλείς και κατάλληλες εμπειρίες ανάλογα με την ηλικία των χρηστών και πως έλαβε άμεσα μέτρα μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα.Το χρονικό της έρευναςΣτα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, οι ερευνητές της Global Witness δημιούργησαν τέσσερις λογαριασμούς στο TikTok προσποιούμενοι ότι είναι 13 ετών. Χρησιμοποίησαν ψευδείς ημερομηνίες γέννησης και δεν τους ζητήθηκε περαιτέρω επιβεβαίωση ταυτότητας. Ενεργοποίησαν επίσης τη λειτουργία «περιορισμένης πρόσβασης» της πλατφόρμας, η οποία, σύμφωνα με το TikTok, εμποδίζει την εμφάνιση περιεχομένου με ώριμα ή σύνθετα θέματα, όπως σεξουαλικά υπονοούμενα.Χωρίς να πραγματοποιήσουν καμία αναζήτηση, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τους προτείνονταν όροι αναζήτησης με σεξουαλικό περιεχόμενο στην ενότητα «ίσως σας αρέσει». Οι συγκεκριμένοι όροι οδηγούσαν σε βίντεο όπου γυναίκες προσομοίωναν αυνανισμό, αποκάλυπταν τα εσώρουχά τους σε δημόσιους χώρους ή έδειχναν το στήθος τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, εντοπίστηκαν βίντεο με πορνογραφικό υλικό, ακόμη και με σκηνές διείσδυσης, τα οποία ήταν ενσωματωμένα σε «αθώο» περιεχόμενο για να παρακαμφθεί ο έλεγχος της πλατφόρμας.