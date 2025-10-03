Τζένιφερ Γκάρνερ: Το reunion με τη συμπρωταγωνίστρια της στην ταινία «Ξαφνικά 30» 20 χρόνια μετά (βίντεο)

ΗJennifer Garner και η Judy Greer συνεργάζονται ξανά, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την επιτυχία της ταινίας 13 Going on 30, στην οποία πρωταγωνίστησαν μαζί.Οι δύο ηθοποιοί και φίλες στην πραγματική ζωή, βρίσκονται αυτές τις μέρες στο Nantucket για τα γυρίσματα της νέας σειράς The Five-Star Weekend του Peacock, που βασίζεται στο ομώνυμο best-seller της Elin Hilderbrand.Η Garner μοιράστηκε την 1η Οκτωβρίου φωτογραφίες από τα γυρίσματα και τη συνάντησή της με την Greer, γράφοντας στο Instagram: «There once was a Jen on Nantucket». Ανάμεσα στις εικόνες, μια τις δείχνει να χαμογελούν σε εστιατόριο, ενώ άλλες περιλαμβάνουν μέλη του καστ κατά τη διάρκεια προβολής της νέας ταινίας της Regina Hall, One Battle After Another.