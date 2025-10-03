Η Zendaya επιβεβαιώνει ότι το flipped lob συνεχίζει να είναι μία από τις πιο hot τάσεις του 2025
Επιστροφή στα '60s με μια μοντέρνα πινελιά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένα χτένισμα αρκεί για να μας πείσει πως ήρθε η στιγμή για αλλαγή. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Zendaya στο Παρίσι ήταν ακριβώς αυτό: μια τέλεια υπενθύμιση ότι το flipped lob αξίζει την προσοχή μας.

 
Στο show του Louis Vuitton, η εμφάνισή της ήταν βγαλμένη από editorial: ασημί blazer dress με λευκή γούνα και φιόγκους. Για τα μαλλιά της επέλεξε ένα μακρύ καρέ με βαθιά πλαϊνή χωρίστρα και ελαφρύ γύρισμα στις άκρες – ένα ξεκάθαρο νεύμα στα ’60s με μια πιο σύγχρονη, ‘90s προσέγγιση, όπως το περιγράφει και η hairstylist της, Ursula Stephen
