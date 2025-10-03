Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο (εικόνες)
Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο (εικόνες)
Ζέτα Δούκα, Νίκος Κουρής και Θοδωρής Μαραντίνης
Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, να ήταν αρκετά δροσερό, με την υγρασία από τη βροχή να τρυπά τα κόκκαλα, αυτό όμως δεν φαίνεται να πτόησε τους χιλιάδες θαυμαστές του Robbie Williams, που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να ακούσουν τις μουσικές και τα τραγούδια του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο στάδιο, όπου ο Βρετανός τραγουδιστής παραχώρησε συναυλία για το ελληνικό κοινό που τον ακολουθεί χρόνια τώρα. Ανάμεσά τους και αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες που αψήφησαν τις φθινοπωρινές θερμοκρασίες για να τον απολαύσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο στάδιο, όπου ο Βρετανός τραγουδιστής παραχώρησε συναυλία για το ελληνικό κοινό που τον ακολουθεί χρόνια τώρα. Ανάμεσά τους και αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες που αψήφησαν τις φθινοπωρινές θερμοκρασίες για να τον απολαύσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα