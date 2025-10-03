Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι διάσημοι που έδωσαν το παρών στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο (εικόνες)

Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, να ήταν αρκετά δροσερό, με την υγρασία από τη βροχή να τρυπά τα κόκκαλα, αυτό όμως δεν φαίνεται να πτόησε τους χιλιάδες θαυμαστές του Robbie Williams, που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να ακούσουν τις μουσικές και τα τραγούδια του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο στάδιο, όπου ο Βρετανός τραγουδιστής παραχώρησε συναυλία για το ελληνικό κοινό που τον ακολουθεί χρόνια τώρα. Ανάμεσά τους και αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες που αψήφησαν τις φθινοπωρινές θερμοκρασίες για να τον απολαύσουν.