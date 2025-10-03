Φλόρενς Γουέλς: «Το κοντινότερο σημείο που έφτασα στο να δημιουργήσω ζωή ήταν και το κοντινότερο στον θάνατο»

Η Florence Welch, των Florence + the Machine, έδωσε μια νέα συνέντευξη στην Guardian όπου αποκάλυψε ότι πριν από δύο χρόνια είχε μια εξωμήτριο κύηση και αποβολή. Όταν ξεκίνησε τις προσπάθειες με τον σύντροφό της να κάνουν παιδί, η σύλληψη έγινε αμέσως αλλά η εγκυμοσύνη δεν είχε ευτυχή έκβαση. Μάλιστα, οι επιπλοκές είχαν ως συνέπεια η μια σάλπιγγά της να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.