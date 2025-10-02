H Τζέιν Φόντα αναβιώνει την Επιτροπή κατά της λογοκρισίας που είχε ξεκινήσει ο πατέρας της τη δεκαετία του 1940 (βίντεο)

ΗJane Fonda επανεκκίνησε την Committee for the First Amendment (Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία), η οποία είχε ιδρυθεί από τον πατέρα της, Henry Fonda, στα τέλη της δεκαετίας του 1940, με σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου από τη λογοκρισία της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αναστολή της εκπομπής του Jimmy Kimmel, υπό την πίεση της κυβέρνησης Trump.Η ηθοποιός επανέφερε τη δράση της επιτροπής, ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές λογοκρισίας από την τρέχουσα κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αρχικά από τον Henry Fonda την εποχή του Μακαρθισμού, στη δεκαετία του ’40, για να προστατεύσει καλλιτέχνες και πολίτες που διώκονταν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.Η αναβίωση της επιτροπής έχει ήδη συγκεντρώσει την υποστήριξη άνω των 550 προσωπικοτήτων της βιομηχανίας του θεάματος, οι οποίοι ενώνονται με τη Fonda για να εναντιωθούν στις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα ΜΜΕ.Μεταξύ αυτών που υπογράφουν είναι οι: Spike Lee, Natalie Portman, Florence Pugh, Pedro Pascal, Michael Keaton, Viola Davis, Sean Penn, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Barry Jenkins, Ethan Hawke, Patrick Stewart, Nicolas Cage, Aaron Sorkin, Julianne Moore, Janelle Monáe, Gracie Abrams, Barbra Streisand και Whoopi Goldberg.