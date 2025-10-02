Brow Serums: Η ιδανική λύση για πιο γεμάτα φρύδια χωρίς μακιγιάζ
MARIE CLAIRE

Brow Serums: Η ιδανική λύση για πιο γεμάτα φρύδια χωρίς μακιγιάζ

Ξεχνάμε τις προσωρινές λύσεις και επενδύουμε στη σωστή φροντίδα.

Brow Serums: Η ιδανική λύση για πιο γεμάτα φρύδια χωρίς μακιγιάζ
Όλοι γνωρίζουμε πως τα φρύδια παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πρόσωπό μας. Δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό, αφού είναι εκείνα που καθορίζουν την έκφρασή μας, δίνουν συμμετρία και πλαισιώνουν τα μάτια μας. Όσο ωραίο κι αν είναι ένα μακιγιάζ, αν τα φρύδια δεν έχουν σχήμα και πυκνότητα, κάτι πάντα θα “λείπει”.

 
Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουμε στραφεί σε πιο στοχευμένες λύσεις. Οι σκιές και τα μολύβια κάνουν σίγουρα δουλειά, όμως καλύπτουν προσωρινά το πρόβλημα. Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την πυκνότητα και την υγεία των φρυδιών μας, οι οροί ανάπτυξης είναι το βήμα που δεν πρέπει να παραλείπουμε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης