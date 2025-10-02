The Swag Gap: Μπορεί μια σχέση να επιβιώσει όταν το ένα μέλος είναι πιο «κουλ» από το άλλο;

Όταν ήμασταν μικρές και κάποιο παιδάκι φερόταν με αγένεια ή επιθετικότητα, οι μεγαλύτεροι συχνά μας έλεγαν πως ζηλεύει, γι’ αυτό τα κάνει αυτά ή του αρέσουμε, γι’ αυτό μας τράβηξε τα μαλλιά.Μια φράση-παρηγοριά, που στόχο είχε να ανακουφίσει κάθε παιδί που δεν ένιωθε αποδεκτό. Ουσιαστικά, το μήνυμα ήταν πως το πρόβλημα δεν το είχε η συμπεριφορά του άλλου ή κάτι που ίσως κάναμε εμείς, αλλά το πόσο λαμπερές, δημοφιλείς ή καλές μαθήτριες ήμασταν.Αυτή η αίσθηση, στη σημερινή εποχή των social media, έχει αποκτήσει έναν νέο όρο: swag gap. Ένα χάσμα που δεν αφορά πια την προσωπικότητα ή την επικοινωνία, αλλά το ποιος από τους δύο είναι πιο «κουλ», εμφανισιακά, επαγγελματικά ή κοινωνικά. Και στο TikTok λένε πως μπορεί να καταστρέψει σχέσεις.Τι είναι το «Swag Gap»;Όπως περιγράφεται σε ρεπορτάζ του The Guardian, το «swag gap» είναι η διαφορά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όταν ο ένας φαίνεται να υπερέχει στον τομέα της αυτοπεποίθησης, της εξωτερικής εμφάνισης ή της δημόσιας εικόνας, αφήνοντας τον άλλον να νιώθει μειονεκτικά. Όταν αυτό συμβαίνει σε μία σχέση, το χάσμα μπορεί να εξελιχθεί σε ρήγμα.Το φαινόμενο ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την κριτική που δέχτηκε ο Justin Bieber, όταν εμφανίστηκε σε δημόσια έξοδο με τη σύζυγό του Hailey Bieber τον Αύγουστο του 2023. Εκείνη ήταν εντυπωσιακή με κόκκινο μίνι φόρεμα, ενώ εκείνος φορούσε γκρι φούτερ και σορτς. Σε αντίστοιχο άρθρο του ο The Independent αναφέρει πως η αντίθεση σχολιάστηκε ως swag gap – μια κραυγαλέα διαφορά στην προσπάθεια που κατέβαλε η Hailey για να ετοιμαστεί και να έχει μια όμορφη αισθητικά παρουσία και στο ότι ο σύζυγό της εμφανίστηκε με φόρμες.