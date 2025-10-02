Generation M: Η μόδα και οι τάσεις όλων των γενεών συναντιούνται σε μία νέα εποχή
Μια γενιά χωρίς ηλικία, που φέρνει κοντά όλες τις προηγούμενες στον πιο αγαπημένο προορισμό shopping.
Κάθε γενιά έχει το δικό της στυλ, τις δικές της συνήθειες και μικρές καθημερινές απολαύσεις. Όμως στην πόλη του σήμερα, οι γραμμές ανάμεσά τους αρχίζουν να θολώνουν. Millennials μοιράζονται το ίδιο αγαπημένο στέκι με Boomers, η Gen Z εμπνέεται από vintage κομμάτια, ενώ η Gen Alpha ανακαλύπτει τις νέες τάσεις μέσα από τα social.
Αυτή η συνύπαρξη γεννά κάτι καινούριο: μια γενιά χωρίς ηλικία, που ορίζεται από εμπειρίες. Μια γενιά που αναζητά επιλογές, θέλει να συνδυάζει το πράσινο με την πόλη, τη γεύση με τη μόδα, την ψυχαγωγία με την καινοτομία. Είναι η Generation M, το σημείο όπου όλες οι ηλικίες συναντιούνται και εξελίσσονται μαζί.
