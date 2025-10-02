Δείτε το video με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια
«Είναι αρραβωνιαστικιά μου, όχι κοπέλα μου»
ΟTom Holland επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Zendaya με τον πιο γλυκό τρόπο. Ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι η συμπρωταγωνίστριά του στο «Spider-Man» δεν είναι πια η «κοπέλα» του, αλλά πλέον η «αρραβωνιαστικιά» του.
Σε ένα απόσπασμα από πάνελ, ένας δημοσιογράφος είπε στον Holland για μια πρόσφατη εκδήλωση: «Έφερα την κόρη μου, και γνώρισε την κοπέλα σου. Ήμουν ο πατέρας της χρονιάς».
Ο Holland γέλασε και απάντησε: «Αρραβωνιαστικιά».
