Δείτε το video με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια
MARIE CLAIRE

Δείτε το video με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια

«Είναι αρραβωνιαστικιά μου, όχι κοπέλα μου»

Δείτε το video με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια
ΟTom Holland επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Zendaya με τον πιο γλυκό τρόπο. Ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι η συμπρωταγωνίστριά του στο «Spider-Man» δεν είναι πια η «κοπέλα» του, αλλά πλέον η «αρραβωνιαστικιά» του.

 
Σε ένα απόσπασμα από πάνελ, ένας δημοσιογράφος είπε στον Holland για μια πρόσφατη εκδήλωση: «Έφερα την κόρη μου, και γνώρισε την κοπέλα σου. Ήμουν ο πατέρας της χρονιάς».

 
Ο Holland γέλασε και απάντησε: «Αρραβωνιαστικιά».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης