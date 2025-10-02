Δείτε το video με τον Τομ Χόλαντ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια

ΟTom Holland επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Zendaya με τον πιο γλυκό τρόπο. Ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι η συμπρωταγωνίστριά του στο «Spider-Man» δεν είναι πια η «κοπέλα» του, αλλά πλέον η «αρραβωνιαστικιά» του.Σε ένα απόσπασμα από πάνελ, ένας δημοσιογράφος είπε στον Holland για μια πρόσφατη εκδήλωση: «Έφερα την κόρη μου, και γνώρισε την κοπέλα σου. Ήμουν ο πατέρας της χρονιάς».Ο Holland γέλασε και απάντησε: «Αρραβωνιαστικιά».