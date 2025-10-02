Η Λόρα Ντερν περπάτησε στην πασαρέλα της Gabriela Hearst
MARIE CLAIRE

Φορώντας ένα λευκό, μακρύ φόρεμα με τρισδιάστατες απλικέ λεπτομέρειες.

Στις περισσότερες Εβδομάδες Μόδας του Παρισιού, η Laura Dern είναι σταθερή παρουσία στην πρώτη σειρά του οίκου Gabriela Hearst. Αυτή τη σεζόν, όμως, περπάτησε και στην πασαρέλα για λογαριασμό της.

