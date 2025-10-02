Η Λόρα Ντερν περπάτησε στην πασαρέλα της Gabriela Hearst
Η Λόρα Ντερν περπάτησε στην πασαρέλα της Gabriela Hearst
Φορώντας ένα λευκό, μακρύ φόρεμα με τρισδιάστατες απλικέ λεπτομέρειες.
Φορώντας ένα λευκό, μακρύ φόρεμα με τρισδιάστατες απλικέ λεπτομέρειες.
Στις περισσότερες Εβδομάδες Μόδας του Παρισιού, η Laura Dern είναι σταθερή παρουσία στην πρώτη σειρά του οίκου Gabriela Hearst. Αυτή τη σεζόν, όμως, περπάτησε και στην πασαρέλα για λογαριασμό της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα