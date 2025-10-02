Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)

ΗNicole Kidman εθεάθη για πρώτη φορά από τότε που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Keith Urban. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο Nashville την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της.Εντοπίστηκε να κάνει πεζοπορία μαζί με την αδερφή της, Antonia Kidman, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Φορούσε υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ με ασορτί ζακέτα με φερμουάρ και μαύρα κολάν.