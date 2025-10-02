Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)

Η Antonia Kidman είναι πάντα στο πλευρό της

Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)
ΗNicole Kidman εθεάθη για πρώτη φορά από τότε που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Keith Urban. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο Nashville την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της.

 
Εντοπίστηκε να κάνει πεζοπορία μαζί με την αδερφή της, Antonia Kidman, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Φορούσε υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ με ασορτί ζακέτα με φερμουάρ και μαύρα κολάν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης