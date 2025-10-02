Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)
Νικόλ Κίντμαν: Για περπάτημα με την αδερφή της – Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της (εικόνες)
Η Antonia Kidman είναι πάντα στο πλευρό της
ΗNicole Kidman εθεάθη για πρώτη φορά από τότε που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Keith Urban. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο Nashville την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της.
Εντοπίστηκε να κάνει πεζοπορία μαζί με την αδερφή της, Antonia Kidman, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Φορούσε υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ με ασορτί ζακέτα με φερμουάρ και μαύρα κολάν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Εντοπίστηκε να κάνει πεζοπορία μαζί με την αδερφή της, Antonia Kidman, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Φορούσε υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ με ασορτί ζακέτα με φερμουάρ και μαύρα κολάν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα