Η φρέσκια ματιά του Jonathan Anderson στην κληρονομιά του Dior
Η πρώτη συλλογή του σχεδιαστή απέδωσε φόρο τιμής στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιόρισε τη σιλουέτα, τη φόρμα και τον ίδιο τον ορισμό της θηλυκότητας.
Ηπρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson για τον Dior παρουσιάστηκε χθες στο Jardin des Tuileries στο Παρίσι, όπου ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα επιβλητικό σκηνικό από τον Luca Guadagnino και τον product designer Stefano Baisi.
