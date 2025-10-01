Bella Hadid: Η επιστροφή στην πασαρέλα μετά τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου Lyme
Περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Το 28χρονο μοντέλο, Bella Hadid, πρόσφατα μοιράστηκε μία συναισθηματική και προσωπική στιγμή, που αφορούσε έναν κύκλο θεραπείας που πραγματοποίησε με σκοπό την αντιμετώπιση της νόσου που τη βασανίζει χρόνια τώρα, η οποία ονομάζεται Lyme. Διαγνώστηκε με αυτή την ασθένεια παραπάνω από μία δεκαετία πριν και έκτοτε, ταλαιπωρείται αρκετά ανά τα διαστήματα με θεραπείες αλλά και από τα συμπτώματα.
Αφού έχασε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Bella έκανε την επική της επιστροφή ως μέρος του lineup για την επίδειξη μόδας του Saint Laurent για την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Για την πασαρέλα της, το μοντέλο φορούσε ένα ογκώδες χρυσό trench coat, με φαρδιούς ώμους και χοντρή ζώνη.
Αφού έχασε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Bella έκανε την επική της επιστροφή ως μέρος του lineup για την επίδειξη μόδας του Saint Laurent για την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Για την πασαρέλα της, το μοντέλο φορούσε ένα ογκώδες χρυσό trench coat, με φαρδιούς ώμους και χοντρή ζώνη.
