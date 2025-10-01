Bella Hadid: Η επιστροφή στην πασαρέλα μετά τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου Lyme
MARIE CLAIRE

Bella Hadid: Η επιστροφή στην πασαρέλα μετά τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου Lyme

Περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Bella Hadid: Η επιστροφή στην πασαρέλα μετά τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου Lyme
Το 28χρονο μοντέλο, Bella Hadid, πρόσφατα μοιράστηκε μία συναισθηματική και προσωπική στιγμή, που αφορούσε έναν κύκλο θεραπείας που πραγματοποίησε με σκοπό την αντιμετώπιση της νόσου που τη βασανίζει χρόνια τώρα, η οποία ονομάζεται Lyme. Διαγνώστηκε με αυτή την ασθένεια παραπάνω από μία δεκαετία πριν και έκτοτε, ταλαιπωρείται αρκετά ανά τα διαστήματα με θεραπείες αλλά και από τα συμπτώματα.

 
Αφού έχασε την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Bella έκανε την επική της επιστροφή ως μέρος του lineup για την επίδειξη μόδας του Saint Laurent για την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Για την πασαρέλα της, το μοντέλο φορούσε ένα ογκώδες χρυσό trench coat, με φαρδιούς ώμους και χοντρή ζώνη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης