Λία Χάιντ: Η καλλιτέχνιδα που βάζει την ελληνική μουσική στον παγκόσμιο χάρτη των βραβείων Grammy

Με πολυετή πορεία στη διεθνή σκηνή, η Lia Hide δεν φοβάται να πειραματιστεί, να ρισκάρει και να εκτεθεί. Ο ήχος της ισορροπεί ανάμεσα στην avant-pop, το dark art pop και την ποιητική performance, και έτσι η τραγουδοποιός, performer και μουσικός παιδαγωγός από την Αθήνα μάς συστήνει το «Aristophobia Nervosa», το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ της καριέρας της, που διεκδικεί θέση στα φετινά Grammy® στην κατηγορία Spoken Word Poetry Album.Με αφορμή αυτή τη διεθνή διάκριση και λίγο πριν από την εμφάνισή της στο φεστιβάλ «Η Μουσική είναι Γυναίκα», μιλά στο Marie Claire για τη δύναμη της γλώσσας, τον φόβο της αριστείας και τη θέση της γυναίκας στον σύγχρονο κόσμο.Το νέο σου άλμπουμ Aristophobia Nervosa κυκλοφορεί σε συνεργασία με το Institute for Experimental Arts και αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική γλώσσα στα GRAMMYs®. Πώς νιώθεις που το έργο σου εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια τόσο σημαντική διεθνή σκηνή;Την αλήθεια; Κούραση νιώθω! Η χώρα μας τον τελευταίο καιρό με έχει εξαντλήσει, όσο αγαπώ τα μέρη της, τις γεύσεις, τον αέρα και τις θάλασσες, τους καθημερινούς ανθρώπους και τα καλοκαίρια, τόσο με εξοντώνει καθημερινά όλο αυτό το δύσκολο που ζούμε.Θέλω τόσο πολύ να φωνάξω ότι κάνουμε όμορφα πράγματα εδώ και ευτυχώς, με πολύ κόπο, κάποια βγαίνουν προς τα έξω, και μετά διαβάζω τις ειδήσεις, ή κυκλοφορώ στην Αθήνα και σκοτεινιάζει το βλέμμα μου.Επικεντρώνομαι, όμως, στα όμορφα. Το Ινστιτούτο ούτως ή άλλως εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό, εδώ και καιρό, με δράσεις, συναυλίες, προβολές και συμμετοχές, οπότε έμοιαζε φυσικό και επόμενο να συνεργαστούμε, και χαίρομαι που συνεισφέρω κι εγώ στην προώθηση του spoken word/poetry, ως εξαγώγιμο μουσικό είδος, πλέον.