Κέιτ Μίντλετον: Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον γάμο της αποκαλύφθηκαν τα μυστικά του μακιγιάζ της

Μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες γύρω από τον γάμο της Kate Middleton με τον πρίγκιπα William το 2011 αποδείχθηκε λανθασμένη και τώρα, η Bobbi Brown αποκαθιστά την αλήθεια.Η γνωστή makeup artist και ιδρύτρια της ομώνυμης εταιρείας εμφανίστηκε στο podcast Breaking Beauty με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στον βασιλικό γάμο του Απριλίου 2011 και την εντυπωσιακή εμφάνιση της νύφης.Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα της Bobbi Brown, η ίδια αποκάλυψε ότι δεν ήταν εκείνη που επιμελήθηκε το μακιγιάζ της Kate. Αντιθέτως, ήταν μία από τις συνεργάτιδές της, η Hannah Martin.«Δεν της έκανα εγώ το μακιγιάζ. Μακάρι να το είχα κάνει», δήλωσε η Bobbi Brown. «Ήταν μία από τις makeup artists μου, η Hannah Martin, η οποία έχει γίνει αρκετά γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο».Η επίσημη εκδοχή που κυκλοφορούσε μέχρι σήμερα ήθελε την πριγκίπισσα της Ουαλίας να έχει κάνει μόνη της το μακιγιάζ της, ύστερα από μαθήματα που είχε παρακολουθήσει. Ωστόσο, η Bobbi Brown διευκρίνισε: «Η Hannah της έκανε το μακιγιάζ». Μάλιστα, θυμάται πως εκείνη την ημέρα η Hannah της έστειλε μήνυμα λέγοντάς της: «Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου!» καθώς ετοιμαζόταν για τη μεγάλη στιγμή.Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσαν τότε να διεκδικήσουν την αναγνώριση για την εμφάνιση της Kate, η Bobbi Brown απάντησε: «Ως εταιρεία δεν το κάναμε. Κανείς δεν το έκανε τότε. Δεν ήταν το σωστό».