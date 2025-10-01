Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μίλησε πρώτη φορά για τη γιαγιά του μετά τον θάνατό της - «Ήταν μεγάλη αλλαγή»

Οπρίγκιπας της Ουαλίας μίλησε για τη σχέση του με τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, και τη βαθιά της αγάπη που τρέφουν και οι δύο για το Windsor Castle, σε ένα νέο απόσπασμα από τη σειρά The Reluctant Traveler με τον Eugene Levy, που προβάλλεται στο Apple TV+.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον ηθοποιό μέσα στο ίδιο το κάστρο, ο πρίγκιπας William, θυμάται την απώλεια όχι μόνο της βασίλισσας Ελιζάβετ, αλλά και του πρίγκιπα Φίλιππο, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021.«Ναι, μου λείπει πραγματικά η γιαγιά μου. Και ο παππούς μου επίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Και ειδικά εδώ, στο Windsor. Για μένα το Windsor είναι εκείνη. Το λάτρευε. Περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της εδώ. Το να σας ξεναγώ σήμερα είναι και μια προσπάθεια να το κάνω με τον τρόπο που θα ήθελε η ίδια να το δείτε».