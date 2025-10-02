Τζούλια Ρόμπερτς: O γιος της φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της σύνολα - Το είχε βάλει στις Χρυσές Σφαίρες του 1990
Τζούλια Ρόμπερτς: O γιος της φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της σύνολα - Το είχε βάλει στις Χρυσές Σφαίρες του 1990
Και μίλησε για την πηγή της χαράς στη ζωή της, που δεν είναι άλλη από τον σύζυγό της.
ΗJulia Roberts έχει «χτίσει» μέσα σε τόσες δεκαετίες καριέρας μια ντουλάπα γεμάτη από iconic εμφανίσεις: από τα oversized κοστούμια των ’90s μέχρι τα μίνιμαλ μαύρα φορέματα που έχουν αφήσει ιστορία στα κόκκινα χαλιά. Και φαίνεται πως ήρθε η ώρα τα κομμάτια αυτά να αποκτήσουν και δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά από την επόμενη γενιά.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο μικρότερος γιος της, Henry, 18 ετών, φόρεσε ένα από τα πιο διαχρονικά και λατρεμένα ρούχα της: το γκρι κοστούμι Armani που επέλεξε για τις Χρυσές Σφαίρες του 1990. Μάλιστα, η ίδια είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα το σύνολο ως «ένα από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο μικρότερος γιος της, Henry, 18 ετών, φόρεσε ένα από τα πιο διαχρονικά και λατρεμένα ρούχα της: το γκρι κοστούμι Armani που επέλεξε για τις Χρυσές Σφαίρες του 1990. Μάλιστα, η ίδια είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα το σύνολο ως «ένα από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα