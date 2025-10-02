Τζούλια Ρόμπερτς: O γιος της φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της σύνολα - Το είχε βάλει στις Χρυσές Σφαίρες του 1990

ΗJulia Roberts έχει «χτίσει» μέσα σε τόσες δεκαετίες καριέρας μια ντουλάπα γεμάτη από iconic εμφανίσεις: από τα oversized κοστούμια των ’90s μέχρι τα μίνιμαλ μαύρα φορέματα που έχουν αφήσει ιστορία στα κόκκινα χαλιά. Και φαίνεται πως ήρθε η ώρα τα κομμάτια αυτά να αποκτήσουν και δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά από την επόμενη γενιά.Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο μικρότερος γιος της, Henry, 18 ετών, φόρεσε ένα από τα πιο διαχρονικά και λατρεμένα ρούχα της: το γκρι κοστούμι Armani που επέλεξε για τις Χρυσές Σφαίρες του 1990. Μάλιστα, η ίδια είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα το σύνολο ως «ένα από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών».