Γκούινεθ Πάλτροου και Απλ Μάρτιν: Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί με ίδια ρούχα - Σαν δίδυμες (εικόνες)

Οικογενειακή υπόθεση είναι το στυλ για την Gwyneth Paltrow και την κόρη της, Apple Martin. Το δίδυμο μητέρας- κόρης φωτογραφήθηκε μαζί για τη νέα καμπάνια της GapStudio FW25, σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Zac Posen, και έκλεψε τις εντυπώσεις με τις elegant denim εμφανίσεις του.Ποζάρουν με matching σύνολα σε σκούρο ντένιμ. H ηθοποιός φορά ένα τζάκετ και παντελόνι καμπάνα, ενώ η κόρη της με ένα midi shirt-dress από το ίδιο ύφασμα. Και οι δύο ολοκληρώνουν τις εμφανίσεις τους με μαύρα μποτάκια και τα χαρακτηριστικά ξανθά τους μαλλιά ελεύθερα στους ώμους, φυσικό μακιγιάζ και minimal styling.Σε άλλη λήψη, σε ασπρόμαυρο ύφος, η Apple ποζάρει με καμπαρντίνα, ακουμπώντας απαλά στον ώμο της μητέρας της, η οποία φοράει ένα απλό πουκάμισο και έχει σταυρωμένα χέρια.Η Apple εντυπωσιάζει και σε solo λήψη, φορώντας καμηλό μάλλινη καμπαρντίνα, με τα ανάλαφρα beach waves της να αγγίζουν τους ώμους. Η Gwyneth Paltrow, από την άλλη, τολμάει και ένα latex σύνολο, που απαρτίζουν μία μίνι φούστα και ένα σακάκι.