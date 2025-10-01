«Η μητέρα μου ήταν παγιδευμένη για δεκαπέντε χρόνια στην ίδια ψύχωση μαζί με τον πατριό μου»
«Η μητέρα μου ήταν παγιδευμένη για δεκαπέντε χρόνια στην ίδια ψύχωση μαζί με τον πατριό μου»
«Μέχρι που ήρθε η αναπάντεχη διάγνωση: folie a deux»
Η επιλογή της μητέρας της, να ζήσει σε μια καλύβα απομονωμένη με τον πατριό της χωρίς τις στοιχειώδεις ανέσεις, της φαινόταν για πολλά χρόνια ακραία. Όπως αποδείχθηκε τελικά, μετά από ένα σχετικά ήπιο πρόβλημα υγείας της, είχε ιατρική ονομασία: folie a deux, «τρέλα επί δύο» ή επινεμόμενη ψυχωσική διαταραχή, όπως ονομάζεται η ψύχωση που μοιράζονται δύο άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μακροχρόνια σχέση.
