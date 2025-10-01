Σελίνα Γκόμεζ: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και τα τρία νυφικά που άλλαξε
Σελίνα Γκόμεζ: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και τα τρία νυφικά που άλλαξε
Το στοιχείο πάνω στα φορέματα που αναφερόταν στον σύντροφό της
ΗSelena Gomez μοιράστηκε για πρώτη φορά νέες, προσωπικές στιγμές από τον γάμο της με τον Benny Blanco, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες από την τελετή, τη δεξίωση, αλλά και τα τρία διαφορετικά νυφικά που φόρεσε τη μεγάλη της ημέρα.
Στις φωτογραφίες, η Gomez φαίνεται να φιλάει τον 37χρονο σύζυγό της στην πίστα χορού, φορώντας ένα λευκό, vintage-εμπνευσμένο φόρεμα με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς. Το ρομαντικό αυτό look συμπληρώθηκε με κυματιστά μαλλιά σε Old Hollywood στυλ και ένα απλό, μακρύ πέπλο.
Τα τρία νυφικά της Selena Gomez
Για την τελετή, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Ralph Lauren με halter λαιμόκοψη και δαντελένιες λεπτομέρειες στον λαιμό, το οποίο συνδύασε με μακριά ουρά και μία διακριτική και συναισθηματικά λεπτομέρεια: μία κεντημένη καρδιά με τα αρχικά του ζευγαριού, αλλά και την ημερομηνία του γάμου τους.
Σύμφωνα με τον οίκο Ralph Lauren, το φόρεμα κοσμούν πάνω από 300 χειροποίητα λουλούδια από δαντέλα και κρύσταλλα, ενώ ο κορσές είναι ζωγραφισμένος στο χέρι.
Το δεύτερο φόρεμα της Selena Gomez ήταν επίσης Ralph Lauren, σε πιο μοντέρνα γραμμή με κορσέ και μικρή δαντελένια ουρά. Φτιαγμένο από διπλό σατέν, είχε λεπτομέρειες με μακραμέ και χειροποίητα ντραπαρίσματα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της νύφης με κομψότητα.
Για τη δεξίωση, η τραγουδίστρια άλλαξε σε ένα πιο κοντό, ανάλαφρο φόρεμα από βαμβάκι, μετάξι και λινό, με χειροποίητες πιέτες και μια αέρινη, κομψή σιλουέτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στις φωτογραφίες, η Gomez φαίνεται να φιλάει τον 37χρονο σύζυγό της στην πίστα χορού, φορώντας ένα λευκό, vintage-εμπνευσμένο φόρεμα με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς. Το ρομαντικό αυτό look συμπληρώθηκε με κυματιστά μαλλιά σε Old Hollywood στυλ και ένα απλό, μακρύ πέπλο.
Τα τρία νυφικά της Selena Gomez
Για την τελετή, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Ralph Lauren με halter λαιμόκοψη και δαντελένιες λεπτομέρειες στον λαιμό, το οποίο συνδύασε με μακριά ουρά και μία διακριτική και συναισθηματικά λεπτομέρεια: μία κεντημένη καρδιά με τα αρχικά του ζευγαριού, αλλά και την ημερομηνία του γάμου τους.
Σύμφωνα με τον οίκο Ralph Lauren, το φόρεμα κοσμούν πάνω από 300 χειροποίητα λουλούδια από δαντέλα και κρύσταλλα, ενώ ο κορσές είναι ζωγραφισμένος στο χέρι.
Το δεύτερο φόρεμα της Selena Gomez ήταν επίσης Ralph Lauren, σε πιο μοντέρνα γραμμή με κορσέ και μικρή δαντελένια ουρά. Φτιαγμένο από διπλό σατέν, είχε λεπτομέρειες με μακραμέ και χειροποίητα ντραπαρίσματα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της νύφης με κομψότητα.
Για τη δεξίωση, η τραγουδίστρια άλλαξε σε ένα πιο κοντό, ανάλαφρο φόρεμα από βαμβάκι, μετάξι και λινό, με χειροποίητες πιέτες και μια αέρινη, κομψή σιλουέτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα