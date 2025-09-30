Μάθιου Μακόναχι: Τι απάντησε όταν ο μεγαλύτερος γιος του τον ρώτησε αν φοβήθηκε τον γάμο

Όταν ο Leviήταν 4 ετών, απηύθυνε στον πατέρα του, Matthew McConaughey μια απροσδόκητη ερώτηση. Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο 1.000ό επεισόδιο του podcast Modern Wisdom που παρουσιάζει ο Chris Williamson, όπου αναφέρθηκε σε στιγμές της ζωής του που θυμάται πως ένιωσε γενναίος. Αποκάλυψε ότι ο γιος του, Levi, τον ρώτησε γιατί η μητέρα του δεν έχει το ίδιο επίθετο με εκείνον και με τον πατέρα του.«Κοντοστάθηκα για λίγο. Με ξάφνιασε η ερώτησή του και είπα: “Είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Όταν παντρευτείς, αν θέλεις, αλλάζεις το επίθετό σου”. Καθόταν εκεί και άκουγε. Ξαφνικά με ρώτησε: “Φοβάσαι;”. Τότε σάστισα και σκέφτηκα: “Είσαι 4 χρονών, φίλε.”, αλλά με ειλικρίνεια απάντησα “Ναι, υποθέτω ότι φοβάμαι”».Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας πώς αντιμετώπισε εκείνη τη φοβία, αναζητώντας συμβουλές από τον πάστορά του και μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες με μακροχρόνιες σχέσεις, που ήταν παντρεμένοι για δεκαετίες. «Ο πάστορας μου είπε: “Άσε με να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο; Να συνεχίσεις όπως είσαι και όλα να κυλούν ως έχουν ή να βουτήξεις βαθιά στην ιερή ένωση του γάμου;”». Ο Matthew απάντησε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο είναι ο γάμος, και ο πάστορας έμεινε σιωπηλός. Αυτό ήταν αρκετό για τον ηθοποιό.