Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε Oscar de la Renta στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη
MARIE CLAIRE

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε Oscar de la Renta στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη

Και κοσμήματα του οίκου Cartier.

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε Oscar de la Renta στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη
Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του George Clooney στη Νέα Υόρκη, η Amal Clooney τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα κατακόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα από τη συλλογή Fall 2025 του οίκου Oscar de la Renta. Το strapless φόρεμα, διακοσμημένο με τρισδιάστατες παιώνιες σε αποχρώσεις του κόκκινου με χρυσές λεπτομέρειες, απέδιδε στο έπακρο την έμπνευση της συλλογής: την «ομορφιά της παιώνιας».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης