Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε Oscar de la Renta στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη
Και κοσμήματα του οίκου Cartier.
Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του George Clooney στη Νέα Υόρκη, η Amal Clooney τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα κατακόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα από τη συλλογή Fall 2025 του οίκου Oscar de la Renta. Το strapless φόρεμα, διακοσμημένο με τρισδιάστατες παιώνιες σε αποχρώσεις του κόκκινου με χρυσές λεπτομέρειες, απέδιδε στο έπακρο την έμπνευση της συλλογής: την «ομορφιά της παιώνιας».
