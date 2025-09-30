Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος της Μάργκοτ Ρόμπι για την καριέρα της (βίντεο)

ΗMargot Robbie αποκάλυψε ότι ζει με τον διαρκή φόβο πως η φήμη και η καριέρα της μπορεί να της αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.Η πρωταγωνίστρια της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey, εξήγησε πως το impostor syndrome (σύνδρομο του απατεώνα), όπως ονομάζεται ο φόβος που τη διακατέχει, δεν την αφήνει να πιστέψει ότι η καριέρα της θα έχει διάρκεια.Η Margot δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mirror: «Υπήρξε στιγμή που ένιωσα ότι όλα είναι πλέον ασφαλή και τακτοποιημένα; Όχι. Κάθε φορά σκέφτομαι, ‘Θεέ μου, όλα θα χαθούν, δεν θα το ξανακάνω αυτό, είναι η τελευταία φορά’. Ζω μια πλήρη κρίση πίστης κάθε φορά. Τι κάνω; Πανικοβάλλομαι κάθε φορά. Νοιάζομαι πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο».Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ανησυχούσε τόσο πολύ για το ενδεχόμενο να χάσει τα πάντα στο Χόλιγουντ, που αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει την αυστραλέζικη προφορά της στον ρόλο της δίπλα στον Colin Farrell στην ταινία A Big Bold Beautiful Journey.