Milan Fashion Week s/s ’26: Τα beauty look που ξεχώρισαν στους δρόμους του Μιλάνου

Ιταλική φινέτσα, ρετρό glam και τολμηρές πινελιές στους δρόμους της πόλης της μόδας.



Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Spring/Summer 2026 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της εικόνες που θα μας εμπνέουν για πολύ καιρό. Όπως πάντα, πέρα από τις εντυπωσιακές πασαρέλες, οι δρόμοι της ιταλικής μητρόπολης γέμισαν με stylish εμφανίσεις που ανέδειξαν τη μοναδική σχέση του Μιλάνου με το στυλ.





Το street style στο Μιλάνο διακρίνεται για τον εκλεπτυσμένο δυναμισμό του. H ρετρό αισθητική συναντά τις σύγχρονες τάσεις με έναν αβίαστο τρόπο, σαν φυσική συνέχεια μιας πόλης που ξέρει να “φοράει” τη μόδα με αυτοπεποίθηση. Τα καρέ κουρέματα πρωταγωνίστησαν και εδώ, με τα sleek back wet look να ξεχωρίζουν τόσο σε κοντά όσο και πιο μακριά μαλλιά. Το glossy φινίρισμα χάριζε ένα διακριτικό glam που ταίριαζε τέλεια με τις μίνιμαλ αλλά πολυτελείς εμφανίσεις.

30.09.2025, 16:00