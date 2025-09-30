Η Σίντεϊ Σουίνι έβαλε φόρεμα που είχε βάλει και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πριν από σχεδόν 20 χρόνια

Εκθαμβωτική ήταν η Sydney Sweeney στους εορτασμούς για τα γενέθλιά της. Η πρωταγωνίστρια του Euphoria γιόρτασε τα 28α γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους μέσα στη λάμψη, τα χαμόγελα και την αγάπη.Το φόρεμά της ήταν εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις. Όχι μόνο ήταν διακοσμημένο με λαμπερά πετράδια, αλλά είχε φορεθεί στο παρελθόν και από άλλη σταρ: την Britney Spears.Η ηθοποιός φόρεσε ένα λαμπερό, ασημένιο μίνι φόρεμα με πετράδια σε σχήμα αστεριών σε όλη την επιφάνεια. Το ίδιο φόρεμα είχε φορέσει η Britney Spears σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, όταν κυκλοφορούσε το άλμπουμ Circus.Η τραγουδίστρια φορά το φόρεμα στο εξώφυλλο του άλμπουμ Circus (super deluxe edition), που κυκλοφόρησε το 2008. Σε αντίθεση με την ηθοποιό η οποία το συνδύασε ψηλοτάκουνα παπούτσια, χωρίς καλσόν, η pop star είχε φορέσει μαύρο διχτυωτ’ο καλσόν και μαύρες ψηλοτάκουνες πλατφόρμες για τη φωτογράφιση.Η εορτάζουσα, από την άλλη, περπάτησε με ασορτί μεταλλικά ψηλοτάκουνα Rene Caovilla. Για να ταιριάξουν με το φόρεμα, το οποίο προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 του οίκου The Blonds, τα παπούτσια είχαν μικρά ασημένια αστέρια στα λουράκια που τύλιγαν το πόδι και τον αστράγαλό της.Εκτός από το ότι φόρεσε το φόρεμα, η σταρ του White Lotus συμμετείχε και σε φωτογράφιση, αναπαριστώντας διακριτικά το εξώφυλλο του άλμπουμ της Spears.