Μαντόνα - Λούρδη Λεόν: Η σπάνια κοινή εμφάνιση και το φιλί στο στόμα (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Στην παρουσίαση της συλλογής του Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Madonna και η Lourdes Leon δεν κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο εξαίρεση αποτέλεσε η παρουσίαση της γυναικείας συλλογής του Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπου μητέρα και κόρη έδωσαν μαζί το «παρών», με total black looks.

