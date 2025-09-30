Η Τζένιφερ Λόρενς για την κατάσταση στη Γάζα και τις ΗΠΑ: «Είμαι τρομοκρατημένη»
Η Τζένιφερ Λόρενς για την κατάσταση στη Γάζα και τις ΗΠΑ: «Είμαι τρομοκρατημένη»
«Για τα παιδιά μου».
ΗJennifer Lawrence πήρε δημόσια θέση υπέρ της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν εκεί ως «τίποτα λιγότερο από γενοκτονία».
Η 35χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία είχε υποστηρίξει δημοσίως την Kamala Harris το 2024, μίλησε για την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του San Sebastian.
