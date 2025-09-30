Βάνα Πεφάνη για περιστατικά βίας που αντιμετώπισε: «Παγώνεις από το σοκ της αδικίας και της παραβίασης της αξιοπρέπειας»

Η αναγνωρισιμότητα που έχει χτίσει στις κινηματογραφικές και, κυρίως, τηλεοπτικές δουλειές της δεν έγινε ποτέ παγίδα όπου θα μπορούσε να χάσει τον εαυτό της: τη χρησιμοποίησε σαν έναν τηλεβόα που κάνει τη φωνή της να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά και πιο μακριά. Σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδρομής της, με αφετηρία την αποφοίτησή της με άριστα από το Θέατρο Τέχνης, η Βάνα Πεφάνη μιλάει με την τέχνη της, ως ηθοποιός, σκηνοθέτρια ή συγγραφέας, αλλά και με τις δημόσιες δηλώσεις της, για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, με έμφαση στη βία σε όλες τις μορφές της. Η βία στην πιο ακραία μορφή της την απασχολεί και στο «Μένγκελε», που σκηνοθετεί, για έξι παραστάσεις (από 13/10) στο ΠΛΥΦΑ και, τον Ιανουάριο του 2026, στη Ζυρίχη (Bühne S – Theater im Bahnhof Stadelhofen Zürich), με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Νάσιο, Εύα Πιάδη και σε ζωντανή μουσική επιμέλεια (Live Textures) τον Orestis.