Η Meryl Streep εμφανίστηκε ως Miranda Priestly στο show του οίκου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο
Ο διάβολος αυτή τη φορά φοράει Dolce.
Η Meryl Streep εμφανίστηκε ξανά ως Miranda Priestly – και αυτή τη φορά, όχι στη Νέα Υόρκη, αλλά στο Μιλάνο. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, ο ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, αλλά όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη front row. Ο λόγος; Η θρυλική συντάκτρια του φανταστικού περιοδικού Runway εμφανίστηκε για τα γυρίσματα της ταινίας The Devil Wears Prada 2.
