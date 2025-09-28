Η Meryl Streep εμφανίστηκε ως Miranda Priestly στο show του οίκου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο

Ο διάβολος αυτή τη φορά φοράει Dolce.



Η Meryl Streep εμφανίστηκε ξανά ως Miranda Priestly – και αυτή τη φορά, όχι στη Νέα Υόρκη, αλλά στο Μιλάνο. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, ο ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, αλλά όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη front row. Ο λόγος; Η θρυλική συντάκτρια του φανταστικού περιοδικού Runway εμφανίστηκε για τα γυρίσματα της ταινίας The Devil Wears Prada 2.

