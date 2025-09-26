Η επιστροφή του Full Glam: Το μακιγιάζ του 2016 αναβιώνει με Gen Z διάθεση

Τα τελευταία χρόνια, η κυρίαρχη τάση στον χώρο της ομορφιάς ήταν η απλότητα: καθαρό, φυσικό δέρμα, διακριτική λάμψη και ελάχιστο μακιγιάζ. Το λεγόμενο clean girl aesthetic έγινε συνώνυμο της κομψότητας. Όμως, όπως κάθε τι στη μόδα, έτσι και το μακιγιάζ κινείται κυκλικά — και φέτος επιστρέφει στο προσκήνιο το full glam look του 2016. Έντονο, τολμηρό, στιλβωμένο, και πλήρως ανανεωμένο από τη ματιά της Gen Z.Όσες παρακολουθούν σχολαστικά τις εξελίξεις και τις τάσεις στο μακιγιάζ, δεν γίνεται να μην γνωρίζουν το «2016 glam», το οποίο αποτελούσε από μόνο του μία εμπειρία: Είναι το πρόσωπο που «λάμπει» στην κάμερα, η τέλεια ματ βάση, το sculpted contour, τα φρύδια «on fleek», οι ψεύτικες βλεφαρίδες, τα ματ nude χείλη και τα καθορισμένα μάτια με cut crease – χρησιμοποιώντας τα πιο έντονα χρώματα. Είναι το στυλ που έκανε θραύση στα social media και στα beauty κανάλια πριν περίπου μια δεκαετία και τώρα επιστρέφει δυναμικά, πιο δημιουργικό και εξελιγμένο από ποτέ.