Black Nail Art: Είκοσι σχέδια που μας θυμίζουν γιατί το μαύρο μανικιούρ είναι το αγαπημένο μας για το φθινόπωρο

Κομψές και cool ιδέες για να υιοθετήσουμε το μαύρο στα νύχια μας αυτή τη σεζόν.



Φέτος το φθινόπωρο, το μαύρο μανικιούρ επιστρέφει ξανά και φυσικά συνεχίζει να αποτελεί μια διαχρονική επιλογή που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Το μαύρο χρώμα δεν είναι απλώς τάση, αλλά ένα κλασικό και κομψό ουδέτερο που ταιριάζει σε κάθε περίσταση, σε κάθε σχήμα και μήκος νυχιών, αλλά και τόνο επιδερμίδας. Με αυτήν την απόχρωση μπορούμε να πετύχουμε τόσο ένα σοφιστικέ όσο και ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα, ανάλογα με το στιλ που θέλουμε να δημιουργήσουμε.





Το μαύρο βερνίκι μπορεί να ενσωματωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στα σχέδια των νυχιών μας. Για παράδειγμα, είναι ιδανικό για να δώσει χαρακτήρα στις γραμμές του γαλλικού μανικιούρ αντί για το κλασικό λευκό, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά χωρίς να χάνει τη λιτότητα του. Επίσης, οι μικρές μαύρες λεπτομέρειες πάνω σε βερνίκια σε πιο ανοιχτούς ή nude τόνους δίνουν βάθος και ενδιαφέρον στο μανικιούρ χωρίς να το κάνουν υπερβολικό.

26.09.2025, 16:30