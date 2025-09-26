Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ποιο θα ήταν το καλλιτεχνικό του όνομα αν είχε δεχτεί την πρόταση του ατζέντη του (βίντεο)

ΟLeonardo DiCaprio παρέμεινε πιστός στον εαυτό του και στο όνομά του, από την αρχή της καριέρας του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast “New Heights” στις 24 Σεπτεμβρίου, μαζί με τους Jason και Travis Kelce, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως στην αρχή της καριέρας του ένας ατζέντης του πρότεινε να αλλάξει όνομα.«Βρήκα επιτέλους έναν ατζέντη. Και μου λέει: “Το όνομά σου είναι πολύ… εθνικό.” Κι εγώ του απαντάω: “Τι εννοείτε; Είναι Leonardo DiCaprio.” Κι εκείνος λέει: “Δεν πρόκειται να σε προσλάβουν ποτέ. Από δω και πέρα θα σε λένε Lenny Williams”».Στο ίδιο επεισόδιο καλεσμένος βρισκόταν και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία One Battle After Another, Benicio del Toro, ενώ οι αδελφοί Kelce ξέσπασαν σε γέλια όταν ο σταρ του Wolf of Wall Street αποκάλυψε το προτεινόμενο ψευδώνυμο.Ο DiCaprio εξήγησε πώς προέκυψε το όνομα: «Τους λέω: “Τι είναι το Lenny;” Ήμουν 12 ή 13. Και μου λένε: “Πήραμε το μεσαίο σου όνομα και το κάναμε πιο… εύπεπτο. Τώρα είσαι ο Lenny”».Όπως είπε, ο πατέρας του αντέδρασε αμέσως και έντονα: «Ο πατέρας μου είδε μια φωτογραφία με αυτό το όνομα, την έσκισε και είπε: “Μόνο πάνω από το πτώμα μου”».