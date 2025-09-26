Αγρότης δώρισε το σπίτι του, ώστε τα παιδιά να έχουν το σχολείο που εκείνος δεν είχε ποτέ

Κλείσιμο

Ένας Ινδός αγρότης από το ορεινό χωριό Piplodi στην πολιτεία Rajasthan πήρε μια απροσδόκητη απόφαση που τον κατέστησε τοπικό ήρωα.Ο Mor Singh, 60 ετών, δεν είχε ποτέ πάει σχολείο, όμως η ανιδιοτελής πράξη του να παραχωρήσει το σπίτι του, ώστε να γίνει το σχολείο του χωριού – έπειτα από σοβαρές ζημιές λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που είχε υποστεί το σχολικό κτίριο – τον έχει καταστήσει τοπικό ήρωα.Η λιτή διώροφη κατοικία του λειτουργεί πλέον ως σχολείο για την ανώτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με περίπου 60 μαθητές από το χωριό, όπως λέει ο ίδιος στο BBC.Την περασμένη εβδομάδα, η πολιτειακή κυβέρνηση χορήγησε στον κ. Singh οικονομική βοήθεια ύψους 200.000 ρουπιών (περίπου 2.266 δολάρια) για την γενναιόδωρη πράξη του.Η Rajasthan κατέγραψε τον πιο βροχερό Ιούλιο των τελευταίων σχεδόν 70 ετών, με συνολική βροχόπτωση 285 χιλιοστά, σύμφωνα με το μετεωρολογικό κέντρο.Στις 25 Ιουλίου, η οροφή μιας τάξης στο σχολείο κατέρρευσε, σκοτώνοντας επτά παιδιά, τραυματίζοντας άλλα 21 και αφήνοντας το σχολείο ακατάλληλο για χρήση.Δύο μέρες μετά το περιστατικό, ο κ. Singh και η οικογένειά του, που περιλαμβάνει και τον δίχρονο εγγονό του, μετακόμισαν σε μια πρόχειρη καλύβα από μπαμπού και μουσαμά, λίγα μέτρα από το σπίτι τους.«Δεν είναι η ιδανική διαμονή, αλλά είμαι πρόθυμος να θυσιάσω τις ανέσεις μου για το μέλλον των παιδιών», είπε ο κ. Singh στο BBC.«Αν δεν είχα πάρει αυτήν την γρήγορη απόφαση, πολλά παιδιά θα εγκατέλειπαν το σχολείο. Το μόνο άλλο σχολείο είναι σε γειτονικό χωριό, δύο χιλιόμετρα μακριά μέσα στα βουνά. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα τα κατάφερναν, οι μικρότεροι όχι», πρόσθεσε.Ο ίδιος χρειάστηκε τρία χρόνια για να χτίσει το σπίτι και μετακόμισε με την οικογένειά του πριν από 13 χρόνια εκεί.