Γερμανία: Πρώτη φορά βουλευτής μίλησε με το μωρό της αγκαλιά στο βήμα της Βουλής (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Γερμανία: Πρώτη φορά βουλευτής μίλησε με το μωρό της αγκαλιά στο βήμα της Βουλής (βίντεο)

Και έγραψε ιστορία

Γερμανία: Πρώτη φορά βουλευτής μίλησε με το μωρό της αγκαλιά στο βήμα της Βουλής (βίντεο)
Η Hanna Steinmüller έγινε η πρώτη βουλευτής στη Γερμανία που μίλησε στο κοινοβούλιο κρατώντας το μωρό της αγκαλιά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις εργαζόμενες μητέρες.

 
Η Γερμανίδα βουλευτής όχι εσκεμμένα έδωσε μεγαλύτερη ορατότητα στην καθημερινή ζωή μιας οικογένειας, αφού έγινε η πρώτη εκπρόσωπος στο κοινοβούλιο που απευθύνθηκε στην Ομοσπονδιακή Βουλή κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της.

 
Η Steinmüller, μέλος του κόμματος Πράσινοι (Green Party), κρατούσε τον γιο της δεμένο επάνω της σε μάρσιπο, ενώ εκφωνούσε την ομιλία της στο Bundestag, τη γερμανική κάτω βουλή, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του προϋπολογισμού, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης