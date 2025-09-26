Γερμανία: Πρώτη φορά βουλευτής μίλησε με το μωρό της αγκαλιά στο βήμα της Βουλής (βίντεο)

Η Hanna Steinmüller έγινε η πρώτη βουλευτής στη Γερμανία που μίλησε στο κοινοβούλιο κρατώντας το μωρό της αγκαλιά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις εργαζόμενες μητέρες.Η Γερμανίδα βουλευτής όχι εσκεμμένα έδωσε μεγαλύτερη ορατότητα στην καθημερινή ζωή μιας οικογένειας, αφού έγινε η πρώτη εκπρόσωπος στο κοινοβούλιο που απευθύνθηκε στην Ομοσπονδιακή Βουλή κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της.Η Steinmüller, μέλος του κόμματος Πράσινοι (Green Party), κρατούσε τον γιο της δεμένο επάνω της σε μάρσιπο, ενώ εκφωνούσε την ομιλία της στο Bundestag, τη γερμανική κάτω βουλή, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του προϋπολογισμού, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου.