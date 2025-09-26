Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ μετά τις φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ μετά τις φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου

Πού βρέθηκε το μοντέλο

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ μετά τις φωτογραφίες από το δωμάτιο του νοσοκομείου
ΗBella Hadid φαίνεται να είναι ευδιάθετη λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο για τη νόσο του Lyme.

 
Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο εντοπίστηκε στο Παρίσι να κυκλοφορεί φορώντας μία καφέ καμπαρντίνα και μαύρα οβάλ γυαλιά ηλίου. Η 28χρονη έδειχνε κομψή με τα χρυσοκάστανα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω και συγκρατημένα με μια καφέ στέκα.

 
Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με την τσάντα Coach Tabby Shoulder Bag 26 In Loved Leather, η οποία πωλείται διαδικτυακά στην τιμή των περίπου 470 ευρώ (495 δολάρια).

