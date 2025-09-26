Ντακότα Τζόνσον: Προκαλεί αίσθηση με νέα δημόσια εμφάνιση με διάφανο φόρεμα

Η Dakota Johnson συνεχίζει να παίζει με την τάση του naked dress, σε διάφορους πειραματισμούς. Αυτή τη φορά έκανε μια νέα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ζυρίχης: με ένα μάξι φόρεμα Gucci σε έντονο μπλε χρώμα, με δαντέλα, που ισορροπεί ανάμεσα στη διακριτικότητα και την αποκάλυψη.