Back to bright: Το χρώμα αποκτά και πάλι κυρίαρχο ρόλο στη μόδα
Back to bright: Το χρώμα αποκτά και πάλι κυρίαρχο ρόλο στη μόδα
Συνθέτοντας με τους κατάλληλους συνδυασμούς μερικές από τις πιο συναρπαστικές εμφανίσεις της σεζόν.
Συνθέτοντας με τους κατάλληλους συνδυασμούς μερικές από τις πιο συναρπαστικές εμφανίσεις της σεζόν.
Στις τάσεις του φθινοπώρου όπου οι ήσυχοι, μινιμαλιστικοί τόνοι συνήθως κυριαρχούν, η ένταση του χρώματος ανεβαίνει στο μέγιστο. Οίκοι και σχεδιαστές φέρνουν στο προσκήνιο τις έντονες, φωτεινές αποχρώσεις που συνήθως συναντάμε στις καλοκαιρινές συλλογές και τις μεταφέρουν στα πιο ζεστά και κατάλληλα για την εποχή σύνολα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα