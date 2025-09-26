Back to bright: Το χρώμα αποκτά και πάλι κυρίαρχο ρόλο στη μόδα

Στις τάσεις του φθινοπώρου όπου οι ήσυχοι, μινιμαλιστικοί τόνοι συνήθως κυριαρχούν, η ένταση του χρώματος ανεβαίνει στο μέγιστο. Οίκοι και σχεδιαστές φέρνουν στο προσκήνιο τις έντονες, φωτεινές αποχρώσεις που συνήθως συναντάμε στις καλοκαιρινές συλλογές και τις μεταφέρουν στα πιο ζεστά και κατάλληλα για την εποχή σύνολα.



