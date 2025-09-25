Η Αλεξάντρα Γκραντ απάντησε στις φήμες περί γάμου με τον Κιάνου Ριβς με μία κοινή τους φωτογραφία

ΗAlexandra Grant αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τις φήμες περί γάμου της με τον Keanu Reeves. Η καλλιτέχνις και σύντροφος του διάσημου ηθοποιού θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Μαζί με μια φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι φιλιέται στα σκαλιά του East Portal στο Roden Crater, στην Αριζόνα, η Alexandra Grant διευκρίνισε με σαφήνεια πως δεν πρόκειται για φωτογραφία γάμου.«Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ή ανακοίνωση γάμου μέσω AI… απλώς ένα φιλί! (Ίσως λίγο πριν ή λίγο μετά, αν κρίνουμε από τις κάπως χαζοχαρούμενες εκφράσεις μας!)», έγραψε στη λεζάντα της. Όπως εξήγησε, η στιγμή απαθανατίστηκε λίγο αφότου εκείνη και ο ηθοποιός είχαν ολοκληρώσει μια συνέντευξη με τον καλλιτέχνη James Turrell, στο πλαίσιο του πρότζεκτ Visionaries.Η ίδια δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τα δημοσιεύματα περί γάμου ως «fake news», διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχουν παντρευτεί. «Το μοιράζομαι αυτό για να ευχαριστήσω όλους όσοι μας έστειλαν συγχαρητήρια για τον… ανύπαρκτο γάμο μας. Καταλαβαίνω, όλοι έχουμε ανάγκη από καλά νέα αυτή την εποχή, αλλά ας μην ξεχνάμε πως μερικά είναι απλώς ψεύτικα. Οπότε, να είστε προσεκτικοί! Ορίστε όμως λίγη αληθινή χαρά».