Kim Kardashian: Aποκάλυψε πως η Kris Jenner την έστειλε σε τυφλό ραντεβού λέγοντάς της πως πάει για συνέντευξη

MARIE CLAIRE

«Θα την σκοτώσω», είπε γελώντας.

ΗKim Kardashian είναι γνωστή για τις ειλικρινείς και συχνά απολαυστικές της αποκαλύψεις, αλλά η πιο πρόσφατη εξομολόγησή της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon άφησε το κοινό —και τον παρουσιαστή— με το στόμα ανοιχτό.

 
Όπως αποκάλυψε η ίδια, η μητέρα της, Kris Jenner, της είχε κανονίσει ένα τυφλό ραντεβού, χωρίς όμως να της το πει. Αντίθετα, η Kris της είπε ότι πρόκειται για συνέντευξη εργασίας σε κάποια παραγωγή.

