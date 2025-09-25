Kim Kardashian: Aποκάλυψε πως η Kris Jenner την έστειλε σε τυφλό ραντεβού λέγοντάς της πως πάει για συνέντευξη

ΗKim Kardashian είναι γνωστή για τις ειλικρινείς και συχνά απολαυστικές της αποκαλύψεις, αλλά η πιο πρόσφατη εξομολόγησή της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon άφησε το κοινό —και τον παρουσιαστή— με το στόμα ανοιχτό.Όπως αποκάλυψε η ίδια, η μητέρα της, Kris Jenner, της είχε κανονίσει ένα τυφλό ραντεβού, χωρίς όμως να της το πει. Αντίθετα, η Kris της είπε ότι πρόκειται για συνέντευξη εργασίας σε κάποια παραγωγή.