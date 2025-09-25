Οι 5 πιο συχνές σεξουαλικές φαντασιώσεις

Αν νομίζετε ότι είστε οι μόνοι που έχετε συγκεκριμένες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ξανασκεφτείτε το. Είτε φαντασιώνεστε ερωτικά τρίο είτε δεν μπορείτε να σταματήσετε να σκέφτεστε μια συνεύρεση σε δημόσιο χώρο, «οι έρευνες δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα σεξουαλικών φαντασιώσεων είναι ταυτόχρονα συνηθισμένο και απολύτως φυσιολογικό», αναφέρει στο bustle.com η Δρ Τζέσικα Ο’Ράιλι, ειδικός σε θέματα σεξουαλικής υγείας και σχέσεων.Πολλές σεξουαλικές φαντασιώσεις αποκαλύφθηκαν σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ το 2023, στην οποία συμμετείχαν 1.517 ενήλικες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Sexual Medicine. Οι πιο κοινές φαντασιώσεις περιελάμβαναν τη συνεύρεση σε ασυνήθιστα μέρη, τη σεξουαλική επαφή με άτομο εκτός της σχέσης και τη σεξουαλική υποταγή.«Μια σεξουαλική φαντασίωση είναι απλώς ένα φανταστικό σενάριο που σας διεγείρει στο μυαλό», εξηγεί η Δρ Ντέμπρα Κίσεν, κλινική ψυχολόγος. «Μπορεί να είναι κάτι που δεν θα κάνατε ποτέ στην πραγματική ζωή, αλλά προσθέτει μυστήριο, κίνδυνο ή καινοτομία στη φαντασιακή σας πραγματικότητα, γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου κακό να έχετε μια σεξουαλική φαντασίωση».Το ότι φαντάζεστε κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλετε και να το κάνετε. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να το βιώσετε, αν το επιθυμείτε.