Η Αλίσα Μιλάνο αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους της - Δείτε φωτογραφία από το δωμάτιο του χειρουργείου

ΗAlyssa Milano μοιράζεται δημόσια τα βαθιά συναισθήματα που βιώνει καθώς προχωρά σε μια σημαντική προσωπική απόφαση: την αφαίρεση των εμφυτευμάτων στο στήθος της.Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Charmed, δημοσίευσε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Instagram μια φωτογραφία της στην οποία φορά ιατρική ρόμπα και σκουφάκι χειρουργείου. Στη λεζάντα της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το ότι «αφήνει πίσω» τα εμφυτεύματα και πως τώρα αισθάνεται ελεύθερη. «Σήμερα απελευθερώνομαι από ψευδείς αφηγήσεις, από κομμάτια του εαυτού μου που στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ δικά μου», έγραψε. «Αποχαιρετώ το σώμα που σεξουαλικοποιήθηκε, που κακοποιήθηκε, που πίστεψα ότι ήταν απαραίτητο για να θεωρούμαι ελκυστική, για να αγαπηθώ, για να πετύχω, για να είμαι ευτυχισμένη.»Η Alyssa Milano εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η απόφασή της θα λειτουργήσει και ως ένα βήμα για να απελευθερώσει την κόρη της, Bella, από τις τοξικές απαιτήσεις που επιβλήθηκαν κάποτε και στην ίδια.Αναγνώρισε, βέβαια, ότι κάθε γυναίκα έχει τη δική της διαδρομή σε ό,τι αφορά το σώμα και τις επιλογές της. Έφερε ως παράδειγμα τη Michelle Visage, τηλεπερσόνα και κριτή του RuPaul’s Drag Race, η οποί, όπως είπε, «βρίσκει ελευθερία και ομορφιά στην επιλογή των εμφυτευμάτων της». «Αυτό που είναι μια ψευδής αφήγηση για μένα, μπορεί να είναι το απολύτως σωστό για εκείνες. Και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορούμε όλες να βρίσκουμε τη θηλυκότητα και την ηρεμία με τους δικούς μας όρους».Η ηθοποιός ανέφερε ότι εμπνεύστηκε βαθιά από γυναίκες που μίλησαν δημόσια για τη δική τους σχέση με τα εμφυτεύματα, κάτι που την βοήθησε, και συνεχίζει να βοηθάει, αμέτρητες γυναίκες να βρουν τον δικό τους δρόμο.