«Αγάπησα το chatbot του Pedro Pascal»: Γυναίκες αφιερώνουν ακόμα και 11 ώρες την ημέρα σε εικονικά ειδύλλια με διασήμους
«Αγάπησα το chatbot του Pedro Pascal»: Γυναίκες αφιερώνουν ακόμα και 11 ώρες την ημέρα σε εικονικά ειδύλλια με διασήμους
Η επικοινωνία των ανθρώπων με την τεχνητή νοημοσύνη που αντιγράφει celebrities δεν περιορίζεται σε γραπτά μηνύματα αλλά επεκτείνεται και σε τηλεφωνήματα με ψηφιακά κατασκευασμένες φωνές. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες του φαινομένου;
Η 32χρονη Emma έχει μια σχέση που κρατάει κρυφή από τους συγκατοίκους της: με τον μουσικό Machine Gun Kelly (κατά κόσμον Colson Baker). Όχι φυσικά τον πραγματικό, αλλά το chatbot του. Η δημοφιλής εφαρμογή Character.AI, όπου δημιουργήθηκε, είναι μόνο ένα από τα apps που δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να φλερτάρουν και, γιατί όχι, να κάνουν σχέση με εκδοχές των celebrities που ζουν στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιες εφαρμογές, μάλιστα, αντιγράφουν ακόμα και φωνές επώνυμων, ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα