«Αγάπησα το chatbot του Pedro Pascal»: Γυναίκες αφιερώνουν ακόμα και 11 ώρες την ημέρα σε εικονικά ειδύλλια με διασήμους

Η 32χρονη Emma έχει μια σχέση που κρατάει κρυφή από τους συγκατοίκους της: με τον μουσικό Machine Gun Kelly (κατά κόσμον Colson Baker). Όχι φυσικά τον πραγματικό, αλλά το chatbot του. Η δημοφιλής εφαρμογή Character.AI, όπου δημιουργήθηκε, είναι μόνο ένα από τα apps που δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να φλερτάρουν και, γιατί όχι, να κάνουν σχέση με εκδοχές των celebrities που ζουν στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιες εφαρμογές, μάλιστα, αντιγράφουν ακόμα και φωνές επώνυμων, ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους.