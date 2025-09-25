Η πρώτη συλλογή του Simone Bellotti στη Jil Sander είναι ένας φόρος τιμής στον μινιμαλισμό των ’90s
Η πρώτη συλλογή του Simone Bellotti στη Jil Sander είναι ένας φόρος τιμής στον μινιμαλισμό των ’90s
Μια αυστηρή αλλά ζωντανή αφήγηση του σύγχρονου άνδρα και της γυναίκας Jil Sander.
Μια αυστηρή αλλά ζωντανή αφήγηση του σύγχρονου άνδρα και της γυναίκας Jil Sander.
Hπρώτη επίδειξη Jil Sander υπό την καθοδήγηση του Simone Bellotti φιλοξενήθηκε χθες στην ιστορική έδρα του brand, απέναντι από το Κάστρο Σφόρτσα στο Μιλάνο. Ένας χώρος ντυμένος στο λευκό, με μια καμπυλωτή μαύρη πασαρέλα, συμβόλισε το ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν, ενώ οι ηλεκτρονικοί ήχοι συνόδευαν το οπτικό αφήγημα μιας σύγχρονης και απόλυτα καθαρής αισθητικής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα