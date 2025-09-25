Πριγκίπισσα Ευγενία: Σε καμπάνια κατά του trafficking, την ώρα που οι γονείς της φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Eipstein

Ηπριγκίπισσα Ευγενία βοηθά στην έναρξη μιας καμπάνιας που αποκαλύπτει την εκμετάλλευση στον χώρο της ψεύτικης μόδας, σε μια περίοδο γεμάτη αντιπαραθέσεις για την οικογένειά της.Η Ευγενία βρέθηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να παρουσιάσει την καμπάνια «Hidden Threads: Fake Fashion – A Human Rights Scandal», η οποία επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση εργαζομένων στον χώρο της απομιμητικής μόδας.Η οργάνωση που ίδρυσε η ίδια, το The Anti-Slavery Collective, καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν με περισσότερη σοβαρότητα τον κόσμο των απομιμήσεων και να καταπολεμήσουν φαινόμενα όπως η καταναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία και η εμπορία ανθρώπων.Δήλωσε: «Η ψεύτικη μόδα τροφοδοτεί τη σύγχρονη δουλεία, και το The Anti-Slavery Collective είναι αποφασισμένο να την αντιμετωπίσει και να την προκαλέσει. Δεν είναι πάντα εμφανές, αλλά τα ρούχα και τα αξεσουάρ που αγοράζουμε μπορεί να έχουν κρυφό κόστος για ανθρώπους και για τον πλανήτη. Υπάρχουν σήμερα 28 εκατομμύρια άνθρωποι που εξαναγκάζονται να εργάζονται σε επικίνδυνες και εκμεταλλευτικές βιομηχανίες για ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή. Πίσω από την ψεύτικη μόδα βρίσκονται άντρες, γυναίκες και παιδιά που εξαναγκάζονται να κατασκευάζουν, να διανέμουν ή να πωλούν απομιμήσεις, συχνά με τεράστιο προσωπικό ρίσκο και σχεδόν κανένα όφελος. Αυτή η καμπάνια είναι ένα κάλεσμα για δράση προς τους καταναλωτές. Θέλουμε ο κόσμος να σταματήσει και να σκεφτεί: από πού προέρχονται τα “fakes” και πώς φτιάχτηκαν».