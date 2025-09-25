Ένα σοκαριστικό πρόγραμμα αντισύλληψης στη Γροιλανδία: Σπιράλ ακόμα και σε κορίτσια 12 ετών χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, στην επίσκεψή της στη Γροιλανδία ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της χώρας για ένα τουλάχιστον αμφιλεγόμενο πρόγραμμα αντισύλληψης, που είχε εφαρμοστεί στις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 σε γυναίκες Ινουίτ.