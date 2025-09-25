Άντρας συνελήφθη έξω από το σπίτι που μένει η Τέιλορ Σουίφτ – Ήθελε να της δώσει χαρτιά για τη δίκη Μπαλντόνι - Λάιβλι

Ένας άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα έξω από την πολυτελή οικία του Travis Kelce, όταν προσπάθησε να επιδώσει νομικά έγγραφα στην Taylor Swift, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης διαμάχης μεταξύ του Justin Baldoni και της Blake Lively.Σύμφωνα με το PEOPLE, ο Justin Lee Fisher, 48 ετών, συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, αφού φέρεται να πήδηξε την περίφραξη της οικίας του Travis Kelce στην ιδιωτική γειτονιά Leawood του Κάνσας. Ο Fisher είναι process server, δηλαδή επιδότης νομικών εγγράφων, και προσπάθησε να παραδώσει έγγραφα κατάθεσης στην Taylor Swift, εκ μέρους της νομικής ομάδας του Baldoni.Η Swift και ο Kelce, που πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν, λέγεται ότι βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Ο Fisher κατηγορείται για «παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας σε περιφραγμένο οικισμό».