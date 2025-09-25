Ριάνα: Μητέρα τριών παιδιών πλέον - Οι παλαιότερες δηλώσεις της όπου μοιραζόταν το όνειρο της πολυτεκνίας
Ριάνα: Μητέρα τριών παιδιών πλέον - Οι παλαιότερες δηλώσεις της όπου μοιραζόταν το όνειρο της πολυτεκνίας
Δεν αποκλείεται να συνεχίσει να μεγαλώνει την οικογένειά της
Ένα κοριτσάκι προστέθηκε μόλις στην οικογένεια της Rihanna και του A$AP Rocky, που έχουν δύο ακόμα γιους. Το όνομά της, Rocki Irish Mayers, σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας στο Instagram, όπου ποζάρει κρατώντας αγκαλιά τη νεογέννητη κόρη της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
