Ριάνα: Μητέρα τριών παιδιών πλέον - Οι παλαιότερες δηλώσεις της όπου μοιραζόταν το όνειρο της πολυτεκνίας
MARIE CLAIRE

Ριάνα: Μητέρα τριών παιδιών πλέον - Οι παλαιότερες δηλώσεις της όπου μοιραζόταν το όνειρο της πολυτεκνίας

Δεν αποκλείεται να συνεχίσει να μεγαλώνει την οικογένειά της

Ριάνα: Μητέρα τριών παιδιών πλέον - Οι παλαιότερες δηλώσεις της όπου μοιραζόταν το όνειρο της πολυτεκνίας
Ένα κοριτσάκι προστέθηκε μόλις στην οικογένεια της Rihanna και του A$AP Rocky, που έχουν δύο ακόμα γιους. Το όνομά της, Rocki Irish Mayers, σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας στο Instagram, όπου ποζάρει κρατώντας αγκαλιά τη νεογέννητη κόρη της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης